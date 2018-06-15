В Одесской области освободили 30 насильно эксплуатируемых людей

В числе насильно удерживаемых была беременная женщина

В Одесской области полиция освободила 30 насильно эксплуатируемых человек. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Сообщается, что спецоперацию по освобождению заложников провели в Овидиопольском районе Одесской области силами полицейскими управления Нацполиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

"Полицейские освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов. Среди них - беременная на 8-м месяце женщина. Ее ни разу не показали врачу", - глава Национальной полиции.

На Одещині поліція звільнила 30 людей, яких утримували проти їх волі Про це сьогодні, 15 червня, повідомив Голова... Опубліковано Національна поліція України 15 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали банду, которая занималась сбытом наркотиков. В ходе обысков в одной из квартир по улице Туполева в Шевченковском районе было обнаружено 30 свертков с метадоном.