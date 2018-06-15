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В Одесской области освободили 30 насильно эксплуатируемых людей

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 11:09
Фото: задержанные в Одесской области (facebook.com/UA.National.Police)
Фото: задержанные в Одесской области (facebook.com/UA.National.Police)

В числе насильно удерживаемых была беременная женщина

В Одесской области полиция освободила 30 насильно эксплуатируемых человек. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Сообщается, что спецоперацию по освобождению заложников провели в Овидиопольском районе Одесской области силами полицейскими управления Нацполиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

"Полицейские освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов. Среди них - беременная на 8-м месяце женщина. Ее ни разу не показали врачу", - глава Национальной полиции.

 

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Опубліковано Національна поліція України 15 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали банду, которая занималась сбытом наркотиков. В ходе обысков в одной из квартир по улице Туполева в Шевченковском районе было обнаружено 30 свертков с метадоном.

 

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Теги публикации: Одесса, полиция, Сергей Князев, заложники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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