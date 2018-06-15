В Одеській області звільнили 30 насильно експлуатованих людей

У числі насильно утримуваних була вагітна жінка

В Одеській області поліція звільнила 30 насильно експлуатованих людей. Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв, передає прес-служба відомства у Facebook.

Повідомляється, що спецоперацію по звільненню заручників провели в Овідіопольському районі Одеської області силами поліцейськими управління Нацполіції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

"Поліцейські звільнили близько 30 осіб, яких проти волі утримували і експлуатували як рабів. Серед них - вагітна на 8-му місяці жінка. Її жодного разу не показали лікаря", - глава Національної поліції.

На Одещині поліція звільнила 30 людей, яких утримували проти їх волі Про це сьогодні, 15 червня, повідомив Голова... Опубліковано Національна поліція України 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві затримали банду, яка займалася збутом наркотиків. В ході обшуків в одній з квартир по вулиці Туполєва у Шевченківському районі було виявлено 30 згортків з метадоном.