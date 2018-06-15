Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Одеській області звільнили 30 насильно експлуатованих людей

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 11:09
Фото: затримані в Одеській області (facebook.com/UA.National.Police)
Фото: затримані в Одеській області (facebook.com/UA.National.Police)

У числі насильно утримуваних була вагітна жінка

В Одеській області поліція звільнила 30 насильно експлуатованих людей. Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв, передає прес-служба відомства у Facebook.

Повідомляється, що спецоперацію по звільненню заручників провели в Овідіопольському районі Одеської області силами поліцейськими управління Нацполіції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

"Поліцейські звільнили близько 30 осіб, яких проти волі утримували і експлуатували як рабів. Серед них - вагітна на 8-му місяці жінка. Її жодного разу не показали лікаря", - глава Національної поліції.

 

На Одещині поліція звільнила 30 людей, яких утримували проти їх волі Про це сьогодні, 15 червня, повідомив Голова...

Опубліковано Національна поліція України 15 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві затримали банду, яка займалася збутом наркотиків. В ході обшуків в одній з квартир по вулиці Туполєва у Шевченківському районі було виявлено 30 згортків з метадоном.

 

У Британії затримано двох чоловіків за підозрою в організації теракту
Теги публікації: Одеса, полиция, Сергій Князєв, заложники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся