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В Одеській області від ГРВІ померла дитина

Новини » Надзвичайні події    17.12.2018 - 20:14
В Одеській області від ГРВІ померла дитина
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Померла дитина до 1 року

У  Овідіопольському районі Одеської області минулого тижня (10-16 грудня) зафіксували смерть від гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний лабораторій центр МОЗ України.

Як зазначається, померла дитина віком менше одного року. Батьки за допомогою не звертались.

"На минулому тижні в Овідіопольському районі зареєстровано летальний випадок від гострої респіраторної інфекції на дому, лабораторно підтвердженої як коронавірус, дитина до 1 року, за медичною допомогою не звертались", - йдеться в повідомленні. 

Також зазначається, що на останньому тижні загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ в області, у порівнянні з попереднім, зріс на 5,4%, у тому числі  серед дітей - на 3,2%, серед дорослого населення - на 12,1%. Інтенсивний показник захворюваності склав 562,0 та перевищив епідемічний поріг на 1,8% (епідемічний поріг - 552,1).

Показник госпіталізації хворих  зріс на 5,6%, до стаціонарів госпіталізовано 321 хворих проти 304 на попередньому тижні, що складає  2,4% від загальної кількості захворілих,  у т.ч. діти - 260.

Нагадаємо, минулого тижня у Харкові внаслідок ускладнень від грипу померла 9-річна дівчинка та 62-річна жінка. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 5 грудня в Україні медики констатували першу у цьому сезоні смерть від ГРВІ.

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