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Интервью

В Одесской области объявили карантин из-за вспышки чумы свиней

НовостиОбщество    27.06.2018 - 10:12
Иллюстративное фото (consumer.gov.ua)
Иллюстративное фото (consumer.gov.ua)

В Измаиле уничтожат всех свиней бескровным методом с последующей утилизацией туш

В городе Измаил (Одесская область) зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщил городской голова Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook.

Так, он отметил, что в связи с заболеванием, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении в Измаиле карантина.

По словам Абрамченко, в рамках карантинных мер предполагается уничтожение всех свиней в городе бескровным методом с последующей утилизацией тушек путем сжигания на Некрасовском полигоне. Он пообещал, что хозяевам животных возместят убытки.

Кроме того, реализация в Измаиле свинины, баранины, говядины и мяса птицы будет разрешена только при наличии соответствующих документов, подтверждающих происхождение мяса на территории вне зоны карантина и факт забоя на сертифицированном предприятии.

С целью недопущения необоснованного роста цен на мясо и мясопродукты установлен мониторинг цен в магазинах торговых сетей на Центральном рынке, а также в местах организованной торговли свежим мясом.

Также на время карантина на территории города и района выставлены посты с целью недопущения вывоза и ввоза свиней, а также мяса и мясопродуктов без соответствующих сопроводительных документов.

"На данный момент вспышка африканской чумы зафиксирована также в трех селах Измаильского района - Ларжанке, Новой и Старой Некрасовках, а также в Ренийском районе", - подытожил Абрамченко.

 

Уважаемые измаильчане! Сегодня в 11 часов на заседании противоэпизоотической комиссии был обнародован факт, что 24 июня...

Опубліковано Андреєм Абрамченком Вівторок, 26 червня 2018 р.

Напомним, в минувшем году вспышка африканской чумы свиней была зарегистрирована в Ровенской области.

 

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Теги публикации: Одесса, Одесса, Свинина, карантин, АЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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