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В Одеській області оголосили карантин через спалах чуми свиней

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 10:12
Ілюстративне фото (consumer.gov.ua)
Ілюстративне фото (consumer.gov.ua)

В Ізмаїлі знищать всіх свиней безкровним методом з подальшою утилізацією туш

У місті Ізмаїл (Одеська область) зафіксовано спалах африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомив міський голова Андрій Абрамченко на своїй сторінці в Facebook.

Так, він повідомив, що у зв'язку із захворюванням, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про введення в Ізмаїлі карантину.

За словами Абрамченко, в рамках карантинних заходів передбачається знищення всіх свиней в місті безкровним методом з подальшою утилізацією тушок шляхом спалювання на Некрасівському полігоні. Він пообіцяв, що господарям тварин відшкодують збитки.

Крім того, реалізація в Ізмаїлі свинини, баранини, яловичини та м'яса птиці буде дозволена лише при наявності відповідних документів, що підтверджують походження м'яса на території поза зоною карантину і факт забою на сертифікованому підприємстві.

З метою недопущення необґрунтованого зростання цін на м'ясо і м'ясопродукти встановлений моніторинг цін в магазинах торгових мереж на Центральному ринку, а також в місцях організованої торгівлі свіжим м'ясом.

Також на час карантину на території міста і району виставлено пости з метою недопущення вивезення і ввезення свиней, а також м'яса і м'ясопродуктів без відповідних супровідних документів.

"На даний момент спалах африканської чуми зафіксована також у трьох селах Ізмаїльського району - Ларжаці, Новій та Старій Некрасовці, а також в Ренійському районі", - підсумував Абрамченко.

 

Уважаемые измаильчане! Сегодня в 11 часов на заседании противоэпизоотической комиссии был обнародован факт, что 24 июня...

Опубліковано Андреєм Абрамченком Вівторок, 26 червня 2018 р.

Нагадаємо, в минулому році спалах африканської чуми свиней був зареєстрований в Рівненській області.

 

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Теги публікації: Одеса, Одеса, Свинина, карантин, АЧС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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