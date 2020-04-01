В Одесской области на обсервации будут пребывать 15 человек, вернувшиеся из Грузии

Иллюстрационное фото (facebook.com/maksymkutsyi)

Все 15 человек прибыли в порт Черноморск Одесской области на пароме

В Одесской области будут проходить обсервацию 15 человек, которые вернулись в Украину из Грузии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской областной государственной администрации Максима Куцого в Facebook.

По его словам, это 14 граждан Украины и один иностранец с видом на жительство. Все они прибыли в порт Черноморск Одесской области на пароме.

"Специалистами лабораторного центра на водном транспорте Министерства здравоохранения было проведено обследование состояния здоровья всех пассажиров. Симптомов заболевания нет. После этого украинцев доставили на базу обсервации под Одессой. Проживание и питание будет бесплатным, а за их состоянием постоянно наблюдать медики", - написал он.

При этом глава ОГА добавил, что все люди с пониманием отнеслись к правилам карантина и самоизолировались.

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине подтверждены 669 случаев коронавируса. 120 из них за последние сутки. Наибольшее количество заболеваний выявлено в Киеве -134. Всего в Украине вирус был зафиксирован в 23 областях и столице.