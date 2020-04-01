В Одеській області на обсервації будуть перебувати 15 осіб, які повернулися з Грузії

Иллюстрационное фото (facebook.com/maksymkutsyi)

Всі 15 чоловік прибули в порт Чорноморськ Одеської області на поромі

В Одеській області будуть проходити обсервацію 15 осіб, які повернулися в Україну з Грузії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого Facebook.

За його словами, це 14 громадян України і один іноземець з посвідкою на проживання. Всі вони прибули в порт Чорноморськ Одеської області на поромі.

"Фахівцями лабораторного центру на водному транспорті Міністерства охорони здоров'я було проведено обстеження стану здоров'я всіх пасажирів. Симптомів захворювання немає. Після цього українців доставили на базу обсервації під Одесою. Проживання та харчування буде безкоштовним, а за їх станом постійно спостерігати медики", - написав він.

При цьому голова ОДА додав, що всі люди з розумінням поставилися до правил карантину та самоизолювалися.

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні підтверджені 669 випадків коронавірусу. 120 з них за останню добу. Найбільша кількість захворювань виявлено в Києві -134. Всього в Україні вірус був зафіксований у 23 областях і столиці.