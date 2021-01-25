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В Одесской области незаконно добыли песок на 100 млн гривен

Понедельник 25 января 2021 16:15
В Одесской области незаконно добыли песок на 100 млн гривен
Фото: незаконная добыча песка (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Беляевском районе Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила незаконную разработку недр. Дельцы нанесли ущерб государству на сумму свыше 100 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, организовала незаконный бизнес местная частная фирма, которой была предоставлена лицензия. Однако дельцы начали добывать песок на площадях, значительно превышающих размеры лицензированных площадок. После этого песок продавался местным частным фирмам в обход налогового законодательства.

Во время обысков в офисе фирмы и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику и бухгалтерию с доказательствами незаконной деятельности. На 12 единиц спецтехники суд наложил арест.

Кроме того, правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил использования недр, что повлекло опасность для окружающей среды и повлекло тяжкие последствия (ч.1 ст.240 УК Украины). Также планируют сообщить о подозрении директору фирмы.

Фото: незаконная добыча песка (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила в Черкассах хищение около миллиона гривен на строительство диспетчерской станции скорой помощи. Реальную стоимость и объемы соответствующих работ искусственно завысили.

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