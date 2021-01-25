В Одеській області незаконно видобули пісок на 100 млн гривень

Фото: незаконний видобуток піску (ssu.gov.ua)

У Біляївському районі Одеської області Служба безпеки України викрила незаконну розробку надр. Ділки завдали збитків державі на суму понад 100 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, організувала незаконний бізнес місцева приватна фірма, якій була надана ліцензія. Однак ділки почали видобувати пісок на площах, які значно перевищують розміри ліцензованих майданчиків. Після цього пісок продавався місцевим приватним фірмам в обхід податкового законодавства.

Під час обшуків в офісі фірми та за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та бухгалтерію з доказами незаконної діяльності. На 12 одиниць спецтехніки суд наклав арешт.

Крім того, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил використання надр, що спричинило небезпеку для навколишнього середовища і спричинило тяжкі наслідки (ч.1 ст.240 КК України). Також планують повідомити про підозру директору фірми.

Фото: незаконний видобуток піску (ssu.gov.ua)

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