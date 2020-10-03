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В Одесской области неизвестный стрелял на улице, есть пострадавший

Автор: Дмитрий Левицкий

В городе Рени (Одесская область) вечером 2 октября неизвестный среди улицы стрелял из огнестрельного оружия. В результате чего был ранен местный житель.

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Об этом сообщает полиция Одесской области.

Правоохранители узнали о стрельбе от врачей около 21:00, после чего сразу же выехали на место происшествия.

Как выяснилось, ранения получил 50-летний мужчина. Сейчас злоумышленника, который стрелял из неустановленного оружия, разыскивают для его дальнейшего задержания.

Полиция начинает расследование по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса, то есть покушение на убийство.

Напомним, 2 октября в Киеве произошла стрельба на Вокзальной площади, в результате чего ранения получила женщина.

Также РБК-Украина писало о стрельбе на складе американской компании Amazon, в результате чего минимум один человек погиб.

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