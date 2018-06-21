Он способствовал представителям спецслужбы соседнего государства в получении стратегически важной информации

В Одесской области мужчину будут судить за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя Одесской области, подозреваемого в государственной измене", - говорится в сообщении.

Так, досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

По ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей.

"Для выполнения преступной цели он способствовал представителям спецслужбы соседнего государства в получении стратегически важной информации с соответствующим грифом секретности, разглашение которой могло нанести ущерб государственным интересам Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене.