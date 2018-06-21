Він сприяв представникам спецслужби сусідньої держави в одержанні стратегічно важливої інформації

У Одеській області чоловіка судитимуть за державну зраду. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

"Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 29-річного мешканця Одещини, підозрюваного у державній зраді", - йдеться у повідомленні.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Одеській області.

За клопотанням прокуратури чоловік перебуває під вартою.

"Для виконання злочинної мети він сприяв представникам спецслужби сусідньої держави в одержанні стратегічно важливої інформації з відповідним грифом секретності, розголошення якої могло нанести шкоду державним інтересам України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві 15 травня 2018 року співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали журналіста "РИА Новости Украина" Кирилла Вишинського. Його звинувачують у державній зраді.