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В Одесской области мужчина с флагом СССР грозился "дойти до Берлина"

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Измаил, Суббота 08 января 2022 14:54
В Одесской области мужчина с флагом СССР грозился "дойти до Берлина" Фото: полиция может завести на нарушителя уголовное дело (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Измаиле Одесской области мужчина пришел под здание военкомата с флагом СССР. Он также грозился дойти с ним "до Берлина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одесское издание "Думская".

По данным издания, инцидент произошел 7 января, полиция прервала акцию 44-летнего безработного местного жителя.

Также сообщается, что флаг изъяли, а задержанного отпустили под личное обязательство. На данный момент решается вопрос об открытии уголовного дела за публичную демонстрацию символики коммунистического режима.

Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы с конфискацией.

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