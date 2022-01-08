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В Одеській області чоловік з прапором СРСР погрожував "дійти до Берліна"

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Ізмаїл, Субота 08 січня 2022 14:54
В Одеській області чоловік з прапором СРСР погрожував "дійти до Берліна" Фото: поліція може завести на порушника кримінальну справу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В Ізмаїлі Одеської області чоловік прийшов під будівлю військкомату з прапором СРСР. Він також погрожував дійти з ним "до Берліна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на одеське видання "Думський".

За даними видання, інцидент стався 7 січня, поліція перервала акцію 44-річного безробітного місцевого жителя.

Також повідомляється, що прапор вилучили, а затриманого відпустили під особисте зобов'язання. На даний момент вирішується питання про відкриття кримінальної справи за публічну демонстрацію символіки комуністичного режиму.

Порушнику загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі з конфіскацією.

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