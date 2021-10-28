В Одесской области моряк упал с судна в море. Его ищут водолазы

В Измаильском районе Одесской области спасатели и водолазы ищут моряка, который упал в море. Инцидент произошел сегодня днем в порту города Рени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям .

Инцидент произошел сегодня около 15:30. Спасатели получили информацию о том, что на 20-м причале на сухогрузе "Рапстеп" стоял на краю судна и упал в воду гражданин, 1965 года рождения.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и водолазы.