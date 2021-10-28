В Одеській області моряк впав з судна в море. Його шукають водолази
Фото: в Рені шукають моряка, який впав з суховантажа (facebook.com/izmaildsns)
В Ізмаїльському районі Одеської області рятувальники та водолази шукають моряка, який впав у море. Інцидент стався сьогодні вдень в порту міста Рені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався сьогодні близько 15:30. Рятувальники отримали інформацію про те, що на 20-му причалі на сухогрузі "Рапстеп" стояв на краю судна й упав у воду громадянин, 1965 року народження.
Наразі на місці події працюють рятувальники і водолази.