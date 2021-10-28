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В Одеській області моряк впав з судна в море. Його шукають водолази

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Рені, Четвер 28 жовтня 2021 21:00
В Одеській області моряк впав з судна в море. Його шукають водолази Фото: в Рені шукають моряка, який впав з суховантажа (facebook.com/izmaildsns)
Автор: Дмитро Левицький

В Ізмаїльському районі Одеської області рятувальники та водолази шукають моряка, який впав у море. Інцидент стався сьогодні вдень в порту міста Рені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався сьогодні близько 15:30. Рятувальники отримали інформацію про те, що на 20-му причалі на сухогрузі "Рапстеп" стояв на краю судна й упав у воду громадянин, 1965 року народження.

Наразі на місці події працюють рятувальники і водолази.

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