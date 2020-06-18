В Одесской области изолировали район из-за вспышки коронавируса

Фото: коронавирус (УНИАН)

Два села в районе были закрыты на карантин из-за эпидемиологической ситуации

В Одесской области в Болгарском районе зафиксировали вспышку коронавируса. В связи с этим там усилили карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба Болградской районной госадминистрации.

Как сообщается, в Болгарском районе лабораторно подтвердили 84 случая заражения COVID-19. Для противодействия распространению инфекции было принято решение от сегодня запретить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом. Также в районе были закрыты два села Дмитровка и Колодезная.

Кроме того, с 22 июня местная власть запрещает функционирование рынков, работу субъектов, что предполагают принятие посетителей, в том числе предприятий общественного питания. Также прекратится работа учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения и прочее.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что крупнейшие очаги заражения в регионе были зафиксированы в Одессе - 291, а также в Белгородском и Подольском районах - 84 и 447 зараженных соответственно. Всего в области зарегистрирован 1161 случай, из которых выздоровели 513 человек.

Напомним, в Украине до перехода к ослаблению карантинных ограничений не готовы Киев и еще 10 областей.

Также ранее сообщалось, что в некоторых отраслях могут усилить карантин начиная с 22 июня.

Ранее РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки в Украине обнаружили новый антирекорд по числу новых заболеваний, всего в стране более 34 тысяч больных.

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Автор: Андрей Козловский