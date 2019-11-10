В Одесской области иностранец напал с ножом на пограничника

В Одесской области на границе с Молдовой вооруженный ножом иностранец напал на пограничника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Южного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

Как сообщается, пограничники заметили движение неизвестного лица от границы с Молдовой в сторону украинской территории. Правонарушителя обнаружили вблизи села Домница за 800 метров от границы. На требование предъявить документы мужчина отреагировал агрессивно и набросился с ножом на одного из пограничников.

"С целью прекращения противоправных действий, пограничник применил меры физического воздействия и специальные средства, обезоружил нападавшего и задержал его", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в ходе допроса нарушителя правоохранители установили, что он незаконно пересек украинско-молдавскую границу, чтобы избежать уголовной ответственности за убийство на территории непризнанной Приднестровской Республики.

"Нарушитель, предварительно гражданин Молдовы, доставлен в пункт временного содержания в Подольске. После установления личности задержанный будет привлечен к административной ответственности", - добавили в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таджикистане произошло нападение на пограничный пункт за 60 километров от Душанбе. В результате атаки боевиков погибли двое правоохранителей и 15 нападающих. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".