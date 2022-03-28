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В Одеській області цивільним заборонили носити військову форму

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Білгород-Дністровський, Понеділок 28 березня 2022 09:18
В Одеській області цивільним заборонили носити військову форму Фото: в Одеській області цивільним заборонили носити військову форму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Білгород-Дністровському районі Одеської області заборонили носити військову форму тим, хто не входить до лав ЗСУ та інших військових формувань. За порушення каратимуть штрафом та конфіскуватимуть відповідний одяг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білгород-Дністровської міської ради.

Так, за порушення цих вимог людина повинна буде сплатити штраф від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів громадян, що становить 2550-3400 гривень.

Якщо ж ситуація повториться протягом року, то штраф становитиме від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів (3400-6800 гривень) або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин. Відповідну форму одягу конфіскують.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що про те, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про співпрацю з агресором. Відтепер колаборантам загрожує до 15 років в'язниці.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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