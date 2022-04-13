UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области дорожники наводят порядок на трассах в направлении Киева и границ

Фото: в Одесской области дорожники наводят порядок на трассах в направлении Киева и границ (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

В Одесской области Служба автомобильных дорог упорядочивает дороги государственного значения, которые ведут к международным пунктам пропуска и в направлении города Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства в Facebook.

"Сейчас одна из основных задач Укравтодора - навести порядок на всей сети дорог Украины", - отметили в одесской САД.

По информации Службы, сейчас дорожные работы сосредоточены на трассах М-05 Киев - Одесса, М-15 Одесса - Рени (на г. Бухарест), М-16 Одесса - Кучурган (на г. Кишинев), Н-33 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши-/М-15/ с подъездом к порту Черноморск и Т-16-31 КПП "Табаки" - Болград - /М-15/.

На дорогах проводят ямочный ремонт и другие работы по эксплуатационному содержанию дорог: убирают проезжую часть и полосы отвода автодорог, обрезают ветки деревьев и вырубают кустарники для обеспечения видимости водителям, приводят в надлежащее санитарное состояние автопавильоны, остановки и придорожные туалеты, ремонтируют и заменяют дорожные знаки и так далее.

"Задача дорожников - обеспечить беспрепятственное и комфортное движение для всех видов транспорта в любую погоду при любых обстоятельствах!",- добавили в ведомстве.

Как сообщал ранее заместитель руководитель Офиса президента Кирилл Тимошенко, дорожники уже почти неделю ведут восстановительные работы на Житомирской трассе для обеспечения сообщения освобожденных от русских войск городов со столицей

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаКиевинфраструктура