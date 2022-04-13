В Одесской области дорожники наводят порядок на трассах в направлении Киева и границ

"Сейчас одна из основных задач Укравтодора - навести порядок на всей сети дорог Украины", - отметили в одесской САД.

По информации Службы, сейчас дорожные работы сосредоточены на трассах М-05 Киев - Одесса, М-15 Одесса - Рени (на г. Бухарест), М-16 Одесса - Кучурган (на г. Кишинев), Н-33 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши-/М-15/ с подъездом к порту Черноморск и Т-16-31 КПП "Табаки" - Болград - /М-15/.

На дорогах проводят ямочный ремонт и другие работы по эксплуатационному содержанию дорог: убирают проезжую часть и полосы отвода автодорог, обрезают ветки деревьев и вырубают кустарники для обеспечения видимости водителям, приводят в надлежащее санитарное состояние автопавильоны, остановки и придорожные туалеты, ремонтируют и заменяют дорожные знаки и так далее.

"Задача дорожников - обеспечить беспрепятственное и комфортное движение для всех видов транспорта в любую погоду при любых обстоятельствах!",- добавили в ведомстве.

Как сообщал ранее заместитель руководитель Офиса президента Кирилл Тимошенко, дорожники уже почти неделю ведут восстановительные работы на Житомирской трассе для обеспечения сообщения освобожденных от русских войск городов со столицей