ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одесской области дорожники наводят порядок на трассах в направлении Киева и границ

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 15:41
В Одесской области дорожники наводят порядок на трассах в направлении Киева и границ Фото: в Одесской области дорожники наводят порядок на трассах в направлении Киева и границ (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

В Одесской области Служба автомобильных дорог упорядочивает дороги государственного значения, которые ведут к международным пунктам пропуска и в направлении города Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства в Facebook.

"Сейчас одна из основных задач Укравтодора - навести порядок на всей сети дорог Украины", - отметили в одесской САД.

По информации Службы, сейчас дорожные работы сосредоточены на трассах М-05 Киев - Одесса, М-15 Одесса - Рени (на г. Бухарест), М-16 Одесса - Кучурган (на г. Кишинев), Н-33 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши-/М-15/ с подъездом к порту Черноморск и Т-16-31 КПП "Табаки" - Болград - /М-15/.

На дорогах проводят ямочный ремонт и другие работы по эксплуатационному содержанию дорог: убирают проезжую часть и полосы отвода автодорог, обрезают ветки деревьев и вырубают кустарники для обеспечения видимости водителям, приводят в надлежащее санитарное состояние автопавильоны, остановки и придорожные туалеты, ремонтируют и заменяют дорожные знаки и так далее.

"Задача дорожников - обеспечить беспрепятственное и комфортное движение для всех видов транспорта в любую погоду при любых обстоятельствах!",- добавили в ведомстве.

Как сообщал ранее заместитель руководитель Офиса президента Кирилл Тимошенко, дорожники уже почти неделю ведут восстановительные работы на Житомирской трассе для обеспечения сообщения освобожденных от русских войск городов со столицей

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Киев инфраструктура
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России