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В Одеській області дорожники наводять порядок на трасах у напрямку Києва та кордонів

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Середа 13 квітня 2022 15:41
В Одеській області дорожники наводять порядок на трасах у напрямку Києва та кордонів Фото: в Одеській області дорожники наводять порядок на трасах у напрямку Києва та кордонів (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

В Одеській області Служба автомобільних доріг впорядковує дороги державного значення, які ведуть до міжнародних пунктів пропуску та у напрямку міста Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства у Facebook.

"Наразі одне з основних завдань Укравтодору - навести лад на всій мережі доріг України", - зазначили в одеській САД.

За інформацією Служби, зараз дорожні роботи зосереджені на трасах М-05 Київ - Одеса, М-15 Одеса - Рені (на м.Бухарест), М-16 Одеса - Кучурган (на м.Кишинів), Н-33 Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші-/М-15/ з під’їздом до порту Чорноморськ та Т-16-31 КПП "Табаки" - Болград - /М-15/.

На дорогах проводять ямковий ремонт та інші роботи з експлуатаційного утримання доріг: прибирають проїжджу частину та смуги відведення автодоріг, обрізають гілки дерев та вирубують чагарники для забезпечення видимості водіям, приводять до належного санітарного стану автопавільйони, зупинки та придорожні туалети, ремонтують та замінюють дорожні знаки тощо.

"Завдання дорожників - забезпечити безперешкодний та комфортний рух для всіх видів транспорту у будь-яку погоду при будь-яких обставинах!", - додали у відомстві.

Як повідомляв раніше заступник керівник Офісу президента Кирило Тимошенко, дорожники вже майже тиждень ведуть відновлювальні роботи на Житомирській трасі для забезпечення сполучення звільнених від російських військ міст зі столицею

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