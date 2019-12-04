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ГБР разоблачило сотрудников СБУ на вымогательстве и незаконной слежке

Новости » Общество     04.12.2019 - 15:49
ГБР разоблачило сотрудников СБУ на вымогательстве и незаконной слежке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сотрудники СБУ угрожали украинцу лишением гражданства и возбуждением уголовного дела

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование по делу сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые вымогали от украинца 110 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook.

Как сообщила Варченко, вымогательством занимался начальник одного из отделов СБУ, а также его подчиненный. Они угрожали украинцу и его семье лишением гражданство, депортацией и возбуждением уголовного дела, которое оказалось сфабрикованным. За совершение указанных действий правоохранители требовали от него выплату в размере 110 тыс. долларов.

"Чтобы запугать потерпевшего и заставить его платить, правоохранители привлекли двух посторонних лиц, давили на него психологически. А именно - писали сообщения о преступлениях в полицию по вымышленным фактами, угрожали пострадавшему и его семье, звонили ему и его родным, заставляя заплатить указанную сумму сотрудникам СБУ. Правоохранители-фигуранты дела также незаконно следили за пострадавшему и его родственниками: прослушивали телефонные разговоры, перехватывали электронные письма и собирали другую личную информацию", - рассказала Варченко.

Во время обысков у сотрудников спецслужбы нашли незаконные боеприпасы.

Сотрудников СБУ и их пособников обвиняют в вымогательстве денежных средств с использованием служебного положения в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 189 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины), нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, совершенное должностным лицом (ч. 2 ст. 163 УК), а также в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 2 ст. 263 УК). Также пособников сотрудников СБУ подозревают в заведомо ложном сообщении о преступлении (ч. 2 ст. 383 УК).

Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ГБР разоблачило коррупционную схему в СБУ. В частности, руководство одного из департаментов СБУ требовало от 20 до 300 тыс. грн взятки от предпринимателей.

Также сообщалось, что в начале ноября в Киеве задержали сотрудников СБУ, которые занимались незаконной прослушкой. Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составляла 9 ты. долларов.

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