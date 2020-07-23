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В Одеській міськраді створили депутатську групу "Батьківщина"

Одеса, Четвер 23 липня 2020 10:24
В Одеській міськраді створили депутатську групу "Батьківщина"
Фото: Одеська міська рада (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Керівником групи обрано Вадима Терещука

На черговій сесії Одеської міської ради 22 липня було оголошено про створення депутатської групи "Батьківщина".

Про це повідомляє прес-служба партії.

До складу групи увійшли 5 депутатів, які раніше були членами інших фракцій, - Олександр Аміци, Дмитро Вишняков, Микола Крикливий, Віктор Новак, Вадим Терещук.

Керівником групи обрано Вадима Терещука, який за результатами аналізу діяльності місцевих рад, що проводить Комітет виборців України, неодноразово визнавався одним із кращих депутатів Одеської міської ради.

"Сьогодні партія Юлії Тимошенко - це єдина політична сила, яка не лише послідовно відстоює інтереси людей, а й має чіткий план відновлення країни та команду професіоналів, яка здатна його втілити", - зазначив керівник депутатської групи.

За словами Терещука, новостворена команда зосередиться на вирішені найнагальніших для одеситів питань та буде надійною опорою партії "Батьківщина" у міськраді одного із найперспективніших українських міст.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уночі з 21 на 22 липня невідомі підпалили будинок голови Костопільської районної ради й Костопільської районної організації партії "Батьківщина" у Рівненській області Сергія Ткачука.

Партія пов’язує злочин із політичною діяльністю голови парторганізації.

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