Одеський прокурор задекларувала три будинки, дві квартири і більше 5 га землі

Фото: Оксана Острик (з відкритих джерел)

Прокурор Оксана Острик задекларувала частину нерухомості на чоловіка-пенсіонера та родичку

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 Оксана Острик за 2019 рік задекларувала три будинки, дві квартири та понад 5 гектарів землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на декларацію Острик на сайті НАЗК.

Згідно з декларацією, у власності сім'ї Острик 3 земельних ділянки: у Черкаській області (1000 кв м і 41900 кв м) і в Одесі (71 кв. м). Два будинки у Смілі Черкаської області площею 42,8 кв. м і 67 м. кв. Ще один будинок в Одесі - 105 м. кв. Там же є дві квартири площею 101 кв. м і 72 кв м.

Примітно, що земельна ділянка, квартира і будинок в Одесі, придбані в грудні 2019 року, оформлені на чоловіка Острик, офіційний дохід якого - 2409 грн пенсії у місяць.

Інша одеська квартира перебуває у прокурора на підставі "безкоштовного користування" і зареєстрована на родичку Тамару Михайлівну Острик. У 2014 році ця ж жінка купила Ford Focus і безоплатно віддала її прокуророві в користування.

Крім того, в Острик відкрито два рахунки у Приватбанку і Райффайзен Банку Аваль, однак, які суми там зберігаються, у декларації не вказано.

Нагадаємо, раніше прокурор Острик фігурувала в кількох скандалах. У 2012 році вона відмовилася відкрити кримінальну справу за фактом незаконного відчуження майна одеського "Таксопарку", в результаті якого обдуреними виявилися 250 пенсіонерів-акціонерів підприємства.

У 2015 році Острик домоглася взяття під варту колишнього заступника начальника управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міськради Віталія Бабіна, підозрюваного в отриманні хабаря у розмірі $5 тис. Правозахисники вказували на наявність у звинувачення лише непрямих доказів і звинуватили прокурора у виконанні спущеного.

Як писало РБК-Україна, в жовтні 2019 року генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив нового прокурора Одеської області, ним став Максим Вихор.