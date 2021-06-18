В одесский порт зашли два корабля НАТО
В пятницу утром, 18 июня, в одесский порт зашли два корабля НАТО. А именно, британский эсминец HMS Defender D36 и фрегат Военно-морских сил Нидерландов HNMLS Eversten F805.
Об этом сообщает "Думская".
Оба судна входят в эскорт нового британского авианосца Queen Elizabeth, который недавно вышел в кругосветный поход.
Два кораблі країн НАТО зайшли у порт Одеси pic.twitter.com/wg4mS6oO5S— Радіо Свобода (@radiosvoboda) June 18, 2021
Незадолго до захода в Одессу Defender и Eversten провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG58.
По данным издания, Defender в Черном море первый раз. Он вошел в состав королевского флота в марте 2013 года. А Eversten заходил в Черное море в 2019 году. Корабль вошел в состав ВМС Нидерландов в июне 2005 года.
Напомним, в ночь на 17 июня в Черное море вошел разведывательно-водолазный корабль Военно-морских сил Франции ALIZE.
Кроме того, несколькими днями ранее в Черное море зашли военные корабли Великобритании и Нидерландов.
А еще раньше в Черное море прибыл американский ракетный эсминец.