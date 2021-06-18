В Одеський порт зайшли два кораблі НАТО
У п'ятницю вранці, 18 червня, в Одеський порт зайшли два кораблі НАТО. А саме, британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат Військово-Морських сил Нідерландів HNMLS Eversten F805.
Про це повідомляє " Думська".
Обидва судна входять в ескорт нового британського авіаносця Queen Elizabeth, який нещодавно вийшов у кругосвітній похід.
Два кораблі країн НАТО зайшли в порт Одеси pic.twitter.com/wg4mS6oO5S- Радіо Свобода (@radiosvoboda) June 18, 2021
Незадовго до заходу в Одесу Defender і Eversten провели спільні маневри з американським есмінцем USS Laboon DDG58.
За даними видання, Defender в Чорному морі перший раз. Він увійшов до складу Королівського флоту в березні 2013 року. А Eversten заходив в Чорне море в 2019 році. Корабель увійшов до складу ВМС Нідерландів у червні 2005 року.
Нагадаємо, в ніч на 17 червня у Чорне море увійшов розвідувально-водолазний корабель Військово-Морських сил Франції ALIZE.
Крім того, кількома днями раніше у Чорне море зайшли військові кораблі Великої Британії та Нідерландів.
А ще раніше у Чорне море прибув американський ракетний есмінець.