Одесский художественный музей отреставрируют по программе Зеленского

Музей располагается в построенном в начале 19 века здании бывшего дворца Потоцких. Он является памятником культурного наследия национального значения.

"Нужно не только отреставрировать здание, улучшить среду, где хранятся экспонаты, но и создать достойные условия для работников музея, для которых это не просто работа, а жизненное призвание", - сказал Зеленский.

Музей также располагает фондовыми помещениями и гротами, административными помещениями, реставрационной мастерской, специально оборудованным классом для детских занятий и галереей "Желтые великаны".

В настоящее время уже готов проект проведения ремонтно-реставрационных работ. Будут отремонтированы перекрытия, реставрированы стены, полы и потолки, устроена звуко- и теплоизоляция, обновлены фасады и освещение, обустроены инклюзивные санузлы и лифт. Закончить реставрацию планируется к 2025 году.

В собрании музея содержатся коллекции и произведения искусства общенационального значения. Всего фонд музея состоит из более чем 10 тыс. работ.

Посетив музей, Зеленский осмотрел экспозиции работ Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, мастеров Одесской школы живописи, работы художников ХХ века и современного искусства, в частности Александра Ройтбурда, который был директором этого музея в 2018-2021 годах.