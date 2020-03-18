Одесский "7 километр" закрывается на карантин

Иллюстративное фото (7km.net)

Рынок прекращает прием посетителей

В Одесской области в связи с пандемией коронавируса закрывается на карантин крупнейший в Украине и Восточной Европе промтоварный рынок "Седьмой километр". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт рынка.

Отмечается, что все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел, прекращают прием посетителей.

Доступ предпринимателей, их представителей, арендаторов и наемных работников к торговым объектам будет осуществляться в обычном режиме по пропускам.

На общественной территории рынка будет проводится ежедневная дезинфекция, а работникам выдадут средства индивидуальной защиты.

Отметим, что на рынке работают около 60 000 человек, 15 тысяч торговых и складских объектов. Ежедневно Промтоварный рынок "Седьмой километр" посещают до 200 тысяч человек.

Напомним, ранее в МакДональдз заявили, что закрывают рестораны в Украине на период карантина. В то же время внедряет возможность заказать доставку еды на дом.

Как известно, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

На сегодня в Украине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 14: в Черновицкой (10), Житомирской (1), Киевской (1) областях и в Киеве (2).