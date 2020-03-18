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Одеський "7 кілометр" закривається на карантин

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 04:55
Одеський "7 кілометр" закривається на карантин
Ілюстративне фото (7km.net)

Ринок припиняє прийом відвідувачів

В Одеській області у зв'язку з пандемією коронавірусу закривається на карантин найбільший в Україні і Східній Європі промтоварний ринок "Сьомий кілометр". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ринку.

Наголошується, що всі служби, структурні підрозділи та адміністрації торгових комплексів, які здійснюють роботу з громадянами, в тому числі бюро перепусток і договірний відділ, припиняють прийом відвідувачів.

Доступ підприємців, їх представників, орендарів і найманих працівників до торговельних об'єктів буде здійснюватися в звичайному режимі за перепустками.

Щоденна дезінфекція громадської території ринку продовжиться, а працівникам видадуть засоби індивідуального захисту.

Зазначимо, що на ринку працюють близько 60 000 людей, 15 тисяч торгових і складських об'єктів. Щодня Промтоварний ринок "Сьомий кілометр" відвідують до 200 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше в МакДональдз заявили, що закривають ресторани в Україні на період карантину. У той же час впроваджує можливість замовити доставку їжі додому.

Як відомо, з 12 березня в Україні введений тритижневий карантин в навчальних закладах та ряд інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На сьогодні в Україні кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом збільшилася до 14: в Чернівецькій (10), Житомирській (1), Київській (1) областях і в Києві (2).

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