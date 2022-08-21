Из одесских портов вышло еще семь суден с зерном

В воскресенье, 21 августа, из одесских портов вышло еще семь суден с украинским продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter .

"В рамках отгрузки зерна из украинского порта "Черноморск" вышло четыре корабля, из "Одессы" - два, из "Южного" - один", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сегодня также будет досмотрено одно судно из Украины и пять судов, которые пойдут в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что в одесских портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" находятся десять судов, которые сейчас загружаются и готовятся к выходу.

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