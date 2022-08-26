Из одесских портов вышел еще один караван с продовольствием

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще четыре судна с зерновыми грузами", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что еще пять судов были осмотрены и отправились в Украину.

Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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