З одеських портів вийшов ще один караван з продовольством

"Триває робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на сьогоднішній ранок з українських портів вирушили ще чотири судна із зерновими вантажами", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що ще п'ять суден були оглянуті і вирушили в Україну.

Нагадавши, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і збереженням операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.