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Одесская оборона подбила несколько российских дронов, - спикер ОВА

Фото: Сергей Братчук, спикер Одесской ОВА (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Владимир Костырин

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что силы обороны сбили российские дроны, которые летали ночью. Несколько других летательных аппаратов ретировались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Братчука.

"Вечером и ночью наши ребята из сил обороны посбивали немного дрончиков, а остальные улетели прятаться. Пусть спрячутся, наконец, уже навсегда", - сказал он.

Также спикер ОВА отметил, что в целом эта ночь в Одессе и Одесской области прошла спокойно.

Кроме того, Братчук опубликовал в сети видео с результатами работы движения сопротивления. Защитники Украины разбили вражескую технику обеспечения и взяли в плен российского военного. Где это произошло - не уточняется.

Видео: бойцы сил обороны взяли в плен российского солдата и уничтожили автотехнику оккупантов

Ранее сообщалось, что 24 марта утром у побережья Одессы маневрировали российские корабли, и совершили несколько выстрелов. Никто не пострадал.

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