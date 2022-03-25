Одесская оборона подбила несколько российских дронов, - спикер ОВА

"Вечером и ночью наши ребята из сил обороны посбивали немного дрончиков, а остальные улетели прятаться. Пусть спрячутся, наконец, уже навсегда", - сказал он.

Также спикер ОВА отметил, что в целом эта ночь в Одессе и Одесской области прошла спокойно.

Кроме того, Братчук опубликовал в сети видео с результатами работы движения сопротивления. Защитники Украины разбили вражескую технику обеспечения и взяли в плен российского военного. Где это произошло - не уточняется.

Видео: бойцы сил обороны взяли в плен российского солдата и уничтожили автотехнику оккупантов