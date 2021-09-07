В Одессе завершили строительство приемного отделения больницы по международным стандартам

Реконструкцию проводили по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". На проект потратили 16 млн гривен из государственного бюджета и 40 млн из городского. За эти средства не только выполнили перепланировку и отремонтировали отделение, но и приобрели современное медицинское оборудование.

"За средства госбюджета приобретены компьютерный томограф Hitachi. Также в больницу приобрели мониторы пациента, рентгенологический аппарат, ультразвуковую систему, аппараты ИВЛ. Ожидается дополнительная поставка ангиографа, магнитно-резонансного томографа и эндоскопического оборудования", - сообщил первый заместитель главы областной администрации Борис Волошенков.

В ходе перепланировки для приемного отделения разработали оптимальные клинические маршруты пациентов и систему разделения по трем линиям: "красный коридор" - ургентные пациенты, "желтый коридор" - неотложные пациенты, "зеленый коридор" - пациенты, получающие плановую (амбулаторную) медицинскую помощь.

"Такая система позволяет упорядочить и ускорить получение медицинской помощи как ургентными пациентами, так и тем больным, которые поступают в плановом порядке", - объясняют в Одесской ОГА.

В приемном отделении оборудовали две операционных зала, диагностический блок с томографической, рентгенологической и УЗИ-диагностикой, изолятор для больных с симптомами инфекционных заболеваний и палаты интенсивной терапии. Также есть круглосуточная рецепция и колл-центр с возможностью электронной записи.