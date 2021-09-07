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В Одесі завершили будівництво приймального відділення лікарні за міжнародними стандартами

Автор: Наталія Гурковська

В Одесі після реконструкції відкрили приймальне відділення Міської клінічної лікарні №10. Воно адаптовано до міжнародних стандартів і здатне надавати екстрену допомогу, не втрачаючи жодної хвилини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеську ОДА.

Реконструкцію проводили за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". На проєкт витратили 16 млн гривень з державного бюджету і 40 млн з міського. За ці кошти не лише перепланували і відремонтували відділення, а й придбали сучасне медичне обладнання.

"За кошти держбюджету придбано комп’ютерний томограф Hitachi. Також у лікарню придбали монітори пацієнта, рентгенологічний апарат, ультразвукову систему, апарати ШВЛ. Очікується додаткова поставка ангіографа, магнітно-резонансного томографа та ендоскопічного обладнання", - повідомив перший заступник голови обласної адміністрації Борис Волошенков.

В ході перепланування для приймального відділення розробили оптимальні клінічні маршрути пацієнтів і систему поділу по трьох лініях: "червоний коридор" - ургентні пацієнти, "жовтий коридор" - невідкладні пацієнти, "зелений коридор" - пацієнти, які отримують планову (амбулаторну) медичну допомогу.

"Така система дозволяє впорядкувати і прискорити отримання медичної допомоги, як ургентними пацієнтами, так і тим хворим, які надходять в плановому порядку", - пояснюють в Одеській ОДА.

У приймальному відділенні обладнано дві операційних зали, діагностичний блок з томографічною, рентгенологічною та УЗД-діагностикою, ізолятор для хворих з симптомами інфекційних захворювань і палати інтенсивної терапії. Також є цілодобова рецепція і кол-центр з можливістю електронного запису.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що за програмою "Велике будівництво" у кожній області України з’являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.

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Велике будівництво