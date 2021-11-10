В Одессе заминировали аэропорт: полиция проверяет информацию

В Одессе неизвестные сообщили об угрозе взрыва в международном аэропорту. Правоохранители проверяют эту информацию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции в Одесской области.
"В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что для проверки информации о минировании в одесский аэропорт направлены оперативные группы, взрывотехники и кинологи.
Напомним, сегодня, 10 ноября, неизвестные сообщили о минировании Дарницкого железнодорожного вокзала в Киеве. В результате была ограничена работа трех вокзалов, включая Центральный и Южный.