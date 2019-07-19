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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве экс-мэра Тирасполя

Новости » Происшествия    19.07.2019 - 12:15
В Одессе задержали подозреваемого в убийстве экс-мэра Тирасполя
Иллюстративное фото (kv.npu.gov.u)

В мае в полицию обратилась жена потерпевшего с заявлением о пропаже своего мужа

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве экс-мэра Тирасполя. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу поліції.

Отметим, в мае в полицию обратилась жена потерпевшего с заявлением о пропаже своего мужа и его автомобиля. Впоследствии тело погибшего со следами насильственной смерти полицейские нашли на территории нежилого здания в Лиманском районе. Подозреваемого задержали.

Полиция открыла дело по трем статьям: по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В полиции рассказали, что подозреваемый - 56-летний иностранец - решил завладеть имуществом мэра.

"Для реализации задуманного он подобрал трех сообщников. По заранее разработанному плану злоумышленники проникли в квартиру мужчины и избили его, требуя деньги и ценности. Не получив желаемого, потерпевшего связали, после чего в багажнике его же автомобиля и вывезли в безлюдное место, где лишили жизни", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня в Сумской области напали на экс-мэра Конотопа и кандидата в народные депутаты Артема Семенихина. На Семенихина напали, когда он возвращался домой. Полиция квалифицировала произошедшее как "покушение на убийство" и открыла уголовное производство.

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