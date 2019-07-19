Іллюстративне фото (kv.npu.gov.u)

У травні до поліції звернулася дружина потерпілого із заявою про зникнення свого чоловіка

В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві екс-мера Тирасполя. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Зазначимо, у травні до поліції звернулася дружина потерпілого із заявою про зникнення свого чоловіка та його автомобіля. Згодом тіло загиблого зі слідами насильницької смерті поліцейські знайшли на території нежилої споруди у Лиманському районі. Підозрюваного затримали.

Поліція відкрила справу за трьома статтями: за ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

У поліції розповіли, що підозрюваний - 56-річний іноземець - вирішив заволодіти майном мера.

"Для реалізації задуманого він підібрав трьох спільників. За заздалегідь розробленим планом зловмисники проникли до оселі чоловіка та побили його, вимагаючи гроші і цінності. Не отримавши бажаного, потерпілого зв’язали, після чого у багажнику його ж автівки вивезли у безлюдне місце, де позбавили життя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня у Сумській області напали на екс-мера Конотопа та кандидата у народні депутати Артема Семеніхіна. На Семеніхіна напали, коли він повертався до дому. Поліція кваліфікувала подію як "замах на вбивство" і відкрила кримінальне провадження.