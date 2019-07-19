ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві екс-мера Тирасполя

Новини » Надзвичайні події    19.07.2019 - 12:15
В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві екс-мера Тирасполя
Іллюстративне фото (kv.npu.gov.u)

У травні до поліції звернулася дружина потерпілого із заявою про зникнення свого чоловіка

В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві екс-мера Тирасполя. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Зазначимо, у травні до поліції звернулася дружина потерпілого із заявою про зникнення свого чоловіка та його автомобіля. Згодом тіло загиблого зі слідами насильницької смерті поліцейські знайшли на території нежилої споруди у Лиманському районі. Підозрюваного затримали.

Поліція відкрила справу за трьома статтями: за ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів,  за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

У поліції розповіли, що підозрюваний - 56-річний іноземець - вирішив заволодіти майном мера.

"Для реалізації задуманого він підібрав трьох спільників. За заздалегідь розробленим планом зловмисники проникли до оселі чоловіка та побили його, вимагаючи гроші і цінності. Не отримавши бажаного, потерпілого зв’язали, після чого у багажнику його ж автівки вивезли у безлюдне місце, де позбавили життя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня у Сумській області напали на екс-мера Конотопа та кандидата у народні депутати Артема Семеніхіна. На Семеніхіна напали, коли він повертався до дому.  Поліція кваліфікувала подію як "замах на вбивство" і відкрила кримінальне провадження.

Суд заарештував третього підозрюваного у справі про вбивство дитини У справі про вбивство дитини поліцейськими оголосили четверту підозру
Новини України Одесамэрпреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся