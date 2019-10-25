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В Одессе задержали несколько десятков нелегалов

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 16:31
В Одессе задержали несколько десятков нелегалов
Фото: задержание нелегалов в Одессе (dpsu.gov.ua)

Более 20 человек были привлечены к административной ответственности

В четверг, 24 октября, в Одессе на местном рынке правоохранители обнаружили несколько десятков иностранных нелегалов, которые незаконно там работали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Как сообщается, правоохранители в рамках операции "Мигрант" обнаружили и задержали на местном рынке 28 нелегалов из Китайской Народной Республики, Гвинеи, Бангладеш, Грузии, Вьетнама, Камеруна, Афганистана и Сенегала.

Отмечается, что 25 задержанных нелегалов были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 203 КУоАП. Также в отношении 16 нелегалов было принято решение о принудительной депортации в страну происхождения.

По данным правоохранителей, часть задержанных нелегалов проживали на территории Украины без необходимых документов, у некоторых закончился срок пребывания в Украине, а другие правцювали без соответствующих документов на трудоустройство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали уроженца Бангладеш, который незаконно переправлял своих соотечественников через Украину в страны Европейского союза. Вместе со злоумышленником правоохранители задержали еще 4 иностранцев, часть из которых находились в Украине незаконно.

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