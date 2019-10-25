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В Одесі затримали декілька десятків нелегалів

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 16:31
В Одесі затримали декілька десятків нелегалів
Фото: затримання нелегалів в Одесі (dpsu.gov.ua)

Понад 20 осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності

У четвер, 24 жовтня, у Одесі на місцевому ринку правоохоронці виявили декілька десятків іноземних нелегалів, які незаконно там працювали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Як повідомляється, правохоронці у рамках операції "Мігрант" виявили та затримали на місцевому ринку 28 нелегалів з Китайської Народної Республіки, Гвінеї, Бангладеш, Грузії, В'єтнаму, Камеруну, Афганістану та Сенегалу.

Зазначається, що 25 затриманих нелегалів було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203 КУпАП. Також відносно 16 нелегалів було ухвалено рішення про примусову депортацію в країну походження.

За даними правоохоронців, частина затриманих нелегалів проживали на території України без необхідних документів, у деяких закінчився термін перебування в Україні, а інші правцювали без відповідних документів на працевлаштування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві затримали уродженця Бангладеш, який незаконно переправляв своїх співвітчизників через Україну до країн Європейського союзу. Разом зі зловмисником правоохороці затримали ще 4 іноземців, частина з яких перебували в Україні незаконно.

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