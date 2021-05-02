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В Одесі затримали чоловіка з комуністичною символікою. Ситуація в місті спокійна

Новость на русском → Одеса, Неділя 02 травня 2021 14:41
В Одесі затримали чоловіка з комуністичною символікою. Ситуація в місті спокійна Фото: в день пам'яті жертв 2 травня в Одесі ситуація в цілому спокійна (mvs.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

В Одесі в день пам'яті жертв трагедії 2 травня в центрі міста затримали чоловіка з комуністичною символікою. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Чоловіка затримали на вулиці Калантаївській. Він був в одязі із зображенням комуністичної символіки.

"Зараз він дає пояснення з цього приводу в відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України", - повідомили в МВС.

Правоохоронці нагадали, що в Україні діє законодавство, яке забороняє використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і георгіївських (гвардійських) стрічок.

При цьому перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що ситуація в місті поки спокійна. Правоохоронці працюють не тільки в місцях масового збору людей, а й на всіх вулицях міста

"2600 правоохоронців чергують на всіх локаціях, де відбуваються масові заходи. Залучені сили та засоби скоординовані для оперативного реагування на будь-які зміни. Хочу зазначити, що як в Одеській області, так і в цілому по Україні серйозних порушень не було", - зазначив Яровий.

Нагадаємо, в Одесі 2 травня 2014 року відбулися масові зіткнення між проукраїнськими громадянами і сепаратистами. Під час конфлікту загинули близько 40 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні в Одесі посилили охорону, на Куликовому полі встановлені фільтраційні пункти.

Відзначимо, минулого року в МЗС України заявили, що трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі були черговим елементом реалізації Росією проекту "Новоросія" під час дестабілізації ситуації в Україні.

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