В Одесі на хабарі затримали державного ревізора-інспектора податкової

Інспектор податкової вимагав 1000 доларів з приватного підприємця

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) у п'ятницю, 27 липня, викрили на хабарі державного ревізора-інспектора Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як встановили правоохоронці, посадовець вимагав від керівника приватного підприємства 1000 доларів. За цю суму ревізор обіцяв зменшити штраф після перевірок підприємства на дотримання вимог податкового та валютного законодавства.

"Оперативники СБУ затримали посадовця на одній з вулиць Одеси під час одержання всієї суми неправомірної вигоди", - зазначили в прес-центрі, додавши, що затримання проводилось спільно з військовою прокуратурою.

Порушено кримінальне провадження за фактом отримання посадовцем великої суми хабара (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Також СБУ проводить обшуки для встановлення інших фактів незаконної діяльності інспектора податкової.

Фото: затримання інспектора податкової (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, військова прокуратура Харківського гарнізону зі складу операції Об'єднаних сил 25 липня 2018 року затримала на хабарі офіцера з сектору УВВБ "Схід" ДПС України. Офіцер вимагав з громадянина гроші за вирішення питання щодо працевлаштування до УВВБ "Схід".