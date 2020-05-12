В Одессе взяли под стражу членов одной из ОПГ

В Одессе силовики взяли под стражу членов одной из организованных преступных группировок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, в конце января фигурантов задержали по подозрению в ряде грабежей на территории Одессы и других городов Украины. По данным полиции, они причастны к совершению преступлений в составе организованной группы.

"Полицейские установили причастность задержанных к еще семи кражам и грабежам, совершенных в составе организованной преступной группы на территории разных регионов Украины. Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 186 (грабеж) и ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Учитывая общественно опасный характер действий группировки, Киевский районный суд Одессы избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Согласно действующему законодательству злоумышленникам грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

На данный момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Николаеве разоблачили ОПГ на поставках опасных продуктов в учебные заведения, которые могла привести к заболеваниям и пищевым отравлениям у детей.

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