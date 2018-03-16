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Интервью

В Одессе во время обысков у организаторов похищения человека обнаружили оружие и наркотики

НовостиПроисшествия    16.03.2018 - 12:59
Фото: СБУ в Одессе виячвила арсенал оружия (facebook.com/ato news)
Фото: СБУ в Одессе виячвила арсенал оружия (facebook.com/ato news)

Среди изъятого пулемета "Горюнова" и тротиловая шашка

В Одессе в рамках расследования факта похищения человека во время обысков по месту жительства подозреваемых прокуратура обнаружила арсенал оружия и наркотики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области.

Санкционированные обыски были проведены в рамках процессуального руководства в уголовном производстве по факту похищения человека, грабежей и вымогательства, совершенных организованной группой.

"Среди изъятого: пулемет "Горюнова", пакеты с патронами разных калибров, автомат "АКС 5,45"и магазины от автомата с почти 80 патронами, пистолеты, штык-ножи, три гранаты, тротиловую шашку и тому подобное", - говорится в сообщении.

 

В ОДЕСІ ПІД ЧАС ОБШУКІВ У ПРЕДСТАВНИКІВ ЗЛОЧИННОГО УГРУПОВАННЯ ПРАВООХОРОНЦІ ВИЛУЧИЛИ КУЛЕМЕТ, АВТОМАТИ, ГРАНАТИ ТА...

Опубліковано Прокуратура Одеської Області 16 березень 2018 р.

Отмечается, что сейчас в рамках расследования правоохранители задержали и уже сообщили о подозрении четырем иностранцам.

Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление местонахождения и задержание остальных участников преступной группировки.

Напомним, недавно в Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали поступления оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции.

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Теги: арсенал оружия
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