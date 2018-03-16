В Одесі під час обшуків в організаторів викрадення людини виявили зброю та наркотики

В Одесі у рамках розслідування факту викрадення людини під час обшуків за місцем проживання підозрюваних прокуратура виявила арсенал зброї та наркотики. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Одеської області.

Санкціоновані обшуки були проведені у рамках процесуального керівництва у кримінальному провадженні за фактом викрадення людини, грабежів та вимагання, вчинених організованою групою.

"Серед вилученого: кулемет "Горюнова", пакунки з набоями різних калібрів, автомат "АКС 5,45"та магазини від автомату з майже 80 набоями, пістолети, штик-ножі, три гранати, тротилову шашку тощо", - йдеться у повідомленні.

В ОДЕСІ ПІД ЧАС ОБШУКІВ У ПРЕДСТАВНИКІВ ЗЛОЧИННОГО УГРУПОВАННЯ ПРАВООХОРОНЦІ ВИЛУЧИЛИ КУЛЕМЕТ, АВТОМАТИ, ГРАНАТИ ТА... Опубліковано Прокуратура Одеської Області 16 березень 2018 р.

Зазначається, що наразі у рамках розслідування правоохоронці затримали та вже повідомили про підозру чотирьом іноземцям.

Тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення місцезнаходження та затримання інших учасників злочинного угруповання.

Нагадаємо, нещодавно у Сумській області співробітники Служби безпеки України блокували надходження зброї та боєприпасів з району проведення антитерористичної операції.