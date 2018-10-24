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В Одесі біля суду сталася бійка, постраждали поліцейські

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 13:30
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під час розгляду резонансної справи сталася бійка

Біля будівлі Апеляційного суду міста Одеси під час розгляду резонансної справи сталася бійка, в результаті події постраждали поліцейські. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як повідомляє "Думская", мова йде про оскарження запобіжного заходу стосовно керівника організації "Народний щит правосуддя" Анатолія Мельниченка, затриманого за підозрою у вимаганні. Після бійки засідання по справі керівника "Народного щита правосуддя" перенесли.

Зокрема, до будівлі суду з'явилися дві протиборчі групи. Лідером однієї з них був бізнесмен Роман Купер. В результаті постраждали поліцейські, в бік яких один з учасників конфлікту розпилив газ. Правопорушник доставлений у відділ поліції для прийняття рішення.

У поліції повідомили, що попередня правова кваліфікація - ст. 345 ("Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу") і 296 ч. 4 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в центрі Одеси 11 жовтня правоохоронці затримали керівника організації "Народний щит правосуддя" Анатолія Мельниченко. За словами лідера "Заради громадської безпеки" Марка Гордієнко, Мельниченко інкримінують вимагання.

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