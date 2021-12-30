В Одессе сбили патрульного: машину остановили выстрелами по колесам

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что на улице Академика Королева пьяный мужчина садится за руль автомобиля. Патрульные остановили указанную машину, однако водитель заперся в ней и отказался выходить.

В какой-то момент он попытался уехать и наехал на патрульного. На требования полицейских остановиться мужчина не реагировал. Остановить машину удалось после нескольких выстрелов по колесам.

От прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение мужчина отказался. На него составили протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.