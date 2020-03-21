Одессе угрожает техногенная катастрофа из-за дамбы

Помимо распространения коронавируса в Украине, Одесса может оказаться на пороге еще одной эпидемии - из-за циклона "Юлия" дамба, которая сдерживает Хаджибейский лиман, почти полностью разрушена. Об этом сообщает "Апостроф", передает РБК-Украина.

Как сообщает издание, город использует Хаджибейский лиман, как основной резервуар для выпуска очищенных сточных вод и канализационных отходов, куда ежесуточно поступает 200 тысяч кубометров вод.

Лиман переполняется достаточно быстро, что может привести к выходу вод за пределы его берегов. Поэтому, каждый раз, когда нагрузка на канализацию увеличивается, отходы сбрасываются вблизи пляжей, пишет издание.

"Построенный, но так и не введенный в эксплуатацию одесский Глубоководный выпуск мог бы выводить все отходы далеко в море, освободив и лиман, и пляжи от опасных стоков", - говорит профессор Одесского государственного экологического университета Александр Кулибабин.

По его информации, система Глубоководного выпуска готова на 95%, но до сих пор не задействована.

"Хаджибейский лиман, в случае освобождения от дополнительной нагрузки, перестал бы быть угрозой. Об этом местные эксперты заявляли и предупреждали об опасности на протяжении нескольких лет. В то же время государство до сих пор должно компании подрядчика деньги, из-за чего готовый на 95%, никак не запустят в работу. На реализацию проекта Глубоководный выпуск государством было выделено 575 млн гривен. Фактически профинансировано только 370 млн грн. Еще 205 миллионов на данный является задолженностью, которую признал даже Верховный суд Украины", - добавляет эксперт.

Стоит отметить, на данный момент, через штрафные санкции эта сумма увеличивается ежедневно и уже превысила 440 млн гривен.

Одесская прокуратура пыталась оспорить решение суда, но проиграла этот спор, уже с новым составом Верховного суда. На сторону подрядчика встала и Генеральная прокуратура Украины. Подрядчик выиграл 25 судов, но до сих пор дело с места не сдвинулось.

Как ранее писало РБК-Украина, число инфицированных коронавирусом в Украине на 21 марта увеличилось до 41. В связи с ростом заболеваемости COVID-19, режим ЧС объявлен уже в трех областях страны.