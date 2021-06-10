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В Одессе трех пациентов-инвалидов психбольницы вывезли на кладбище и оставили

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Одесса, Четверг 10 июня 2021 09:44
В Одессе трех пациентов-инвалидов психбольницы вывезли на кладбище и оставили Фото: пациенты Одесского областного медицинского центра психического здоровья (ombudsman.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Трех пациентов Одесского областного медицинского центра психического здоровья обнаружили на кладбище. Все они имеют инвалидность: у одного - травма головы, у другого нет обеих ног, а третий - передвигается ползком.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище. Там их и нашли неравнодушные граждане. Всех троих временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства",- написала омбудсмен.

Во время разговора с руководителем центра Денисовой удалось выяснить, что 4 июня около 16.30 в заведение "скорой" доставили троих мужчин. Один из них подтвердил, что они действительно находились на лечении в Одесском областном медцентре психического здоровья.

"В указанном заведении моему представителю подтвердили, что найденные мужчины - их пациенты, которых выписали накануне по собственному желанию и по письменному заявлению. И объяснили, что указанные лица находились в удовлетворительном психическом состоянии на момент осмотра, к ним не применяли принудительной госпитализации",- рассказала Денисова.

Кроме того, все трое не были признаны судом недееспособными. Больные имели возможность самовольно оставлять медцентр и возвращаться туда по желанию. Однако, "как люди с инвалидностью могли преодолеть расстояние в 7 километров" омбудсмену в медучреждении не объяснили.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК - "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни".

Фото: пациент Одесского областного медицинского центра психического здоровья (ombudsman.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что в Мариуполе из психиатрической больницы сбежал пациент, который проходил принудительное лечение.

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